  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Джеймса микроповреждение после матча с «Ливерпулем», он может восстановиться к матчу с «Ноттингемом». Защитник «Челси» исключен из состава Англии
1

У Джеймса микроповреждение после матча с «Ливерпулем», он может восстановиться к матчу с «Ноттингемом». Защитник «Челси» исключен из состава Англии

Рис Джеймс получил травму в матче с «Ливерпулем».

Ранее стало известно, что защитник «Челси» исключен из заявки сборной Англии на октябрьские матчи против Уэльса и Латвии. Вместо него был впервые вызван представляющий «Манчестер Сити» Нико О’Райли.

По информации Football.London, повреждение Джеймса не является серьезным. Игрок почувствовал дискомфорт в матче против «Ливерпуля» (2:1) в минувшие выходные и сообщил об этом медицинскому штабу клуба после игры.

Хотя конкретные сроки восстановления не называются, ожидается, что это лишь краткосрочная проблема. В «Челси» надеются, что Джеймс будет готов к выездному матчу против «Ноттингем Форест» после двухнедельной паузы на игры сборных.

Как вам дерби?15677 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football.London
logoСборная Англии по футболу
logoРис Джеймс
logoтравмы
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн хочет взять «Золотой мяч»: «Это командный трофей, который выигрывает лучший игрок команды, то есть победитель ЛЧ или ЧМ»
47сегодня, 07:35
Министр по делам веры и общин Миатта Фанбулле: «Невилл прав, нас пытаются разделить. 15 лет уровень жизни не менялся, и из-за этого появляются попытки внести раскол, обвинить других»
18вчера, 20:41
Депутат Андерсон о словах Невилла про флаги: «Просто заткнись. Мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату»
85вчера, 19:38
Главные новости
Разыгрываем ретрофутболку золотого состава «Реала» в нашей новой игре
10 минут назадТесты и игры
Терзич не возглавит «Монако» – с тренером завершены переговоры. Клуб еще не связывался с Моттой, но он ждет предложений из Серии А
113 минут назад
Тони Кроос: «У «Барсы» один из самых привлекательных стилей игры в Европе. Но любая команда может доставить им проблем в плохой день Ямаля, Педри и Рафиньи, выбить из ЛЧ»
1435 минут назад
Защитник «Балтики» Бевеев о наказаниях в клубе: «Меня оштрафовали примерно на тысячу долларов, когда «Акрон» забил из-под меня. Зато я больше не упускаю игроков»
648 минут назад
Мата из «Кайрата» выложил фото в игрушечной машине на фоне подарков игрокам команды: «Спасибо за автомобиль😂💛»
651 минуту назадФото
Представитель МИД Ирана о выдаче виз на ЧМ-2026: «Надеемся, что правительство США воздержится от политизации спортивной арены»
3сегодня, 09:04
Самые долгие дисквалификации в футболе. Отстраняли даже пожизненно – за симуляцию!
сегодня, 08:55Видео
Станкович, Челестини, Семак, Карпин, Черчесов и Альба – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в сентябре
47сегодня, 08:45
Глушаков о замене Станковичу: «Был бы не против Аленичева, он уже выстраивал чемпионский состав. В 2016-м атмосфера в «Спартаке» была потрясающей»
26сегодня, 08:33
Мостовой об отставке Слишковича из «Оренбурга»: «Туда точно не пойду. Чтоб следующим меня уволили?»
29сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Эуропы» вышел на матч с повязкой в цветах Палестины. Каталонский клуб заявил: «Народ подвергается геноциду со стороны сионистского правительства Израиля. Совершается резня, большинство жертв – дети»
26 минут назадФото
Глушенков – лучший игрок «Зенита» в сентябре. Хавбек забил 5 голов и сделал 1 передачу в 3 матчах
125 минут назад
Цветков о проблемах «Зенита»: «Нет «дядьки», лидера, как Баринов в «Локомотиве». Это точно не Соболев или Вендел. Как вариант, Барриос, но ему может мешать языковой барьер»
33 минуты назад
Автобус «Уфы» забрали на штрафстоянку из-за нарушений при перевозке детей. Клуб оштрафовали на 25 тысяч рублей
157 минут назад
«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти за фол Касереса на Руденко в матче с «Локомотивом»
14сегодня, 08:30
«У Станковича нет будущего в «Спартаке», но сам он не подаст в отставку. Это с российскими тренерами легко разбираться, а с иностранцами сложнее». Валерий Овчинников о ситуации в клубе
11сегодня, 08:12
«Бавария» почти договорилась с Упамекано о базовой зарплате. Но мюнхенцы не готовы платить защитнику 20 млн евро за подписание контракта, как Дэвису
7сегодня, 08:05
Родриго: «У «Барсы» команда лучше и увереннее в себе – нужно это признать. Но и у «Реала» отличная команда. О прошлом сезоне лучше забыть, было некомфортно играть против них»
30сегодня, 06:55
Генсек РФС о Карпине: «Рейтинг растет, Россия находится на 33-м месте. Почему мы должны быть недовольны его работой?»
16сегодня, 06:45
Тренер «Вильярреала» Марселино о матче с «Барсой» в Майами: «Если скажут, что мы должны играть там, мы будем играть. Футбол везде одинаков»
8сегодня, 05:40