Зарема о дерби: «ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, видимо, игроки проявили себя как черти. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это дисквалификация на несколько игр»
Зарема Салихова высказалась о чрезмерной агрессии в дерби.
«Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
В начале второго тайма произошла потасовка, по итогам которой прямое удаление заработали Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
В конце игры полузащитник армейцев Иван Обляков получил вторую желтую карточку за удар плечом в лицо Даниле Пруцеву в прыжке.
«Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это должна быть дисквалификация на несколько игр», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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