Зарема о дерби: «ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, видимо, игроки проявили себя как черти. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это дисквалификация на несколько игр»

Зарема Салихова высказалась о чрезмерной агрессии в дерби.

«Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ .

В начале второго тайма произошла потасовка , по итогам которой прямое удаление заработали Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

В конце игры полузащитник армейцев Иван Обляков получил вторую желтую карточку за удар плечом в лицо Даниле Пруцеву в прыжке.

«Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это должна быть дисквалификация на несколько игр», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.