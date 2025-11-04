«Бартон 12 раз перешел грань между свободой слова и преступлением». Экс-хавебка «Сити» обвиняют в 12 оскорбительных постах в адрес телеведущего Вайна и экс-футболисток Алуко и Уорд

Джоуи Бартон обвиняется в 12 эпизодах отправки оскорбительных сообщений.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» предстал перед Королевским судом Ливерпуля на слушаниях по 12 пунктам обвинения в отправке оскорбительных сообщений с намерением причинить страдания или беспокойство.

Обвинения основаны на публикациях в январе и марте прошлого года в социальной сети X.

Экс-футболист ранее назвал телеведущего Джереми Вайна «велосипедным педофилом» и «защитником педофилов». Бартона также обвиняли в «злонамеренных сообщениях» в адрес работающей на ТВ экс-футболистки Эниолы Алуко. Кроме того, он публиковал посты в адрес телеведущей и бывшей футболистки Люси Уорд.

Прокурор Питер Райт заявил, что у Бартона «было значительное количество подписчиков на X, превышающее два миллиона», а его комментарии к выступлениям в социальных сетях «вполне можно охарактеризовать как резкие, едкие, спорные и откровенные».

«Некоторые могут даже посчитать некоторые из публикаций смешными. Каждый имеет право выражать взгляды, которые соответствуют этим критериям.

В демократическом, свободном обществе люди имеют право выражать даже взгляды, которые кажутся оскорбительными, шокирующими или грубыми, если они противоречат современным стандартам открытого, справедливого, многорасового, равноправного и многообразного общества и соответствуют им.

Но чего никто не имеет права делать, так это публиковать в электронном виде сообщения, которые – с точки зрения этих стандартов – выходят за рамки приемлемого в обществе.

Обвиняемый господин Бартон 12 раз перешел грань между свободой слова и преступлением. В 12 случаях с начала января по середину марта прошлого года он действовал вполне преднамеренно, выбрав в качестве мишени трех человек, которые по-разному находятся в центре внимания общественности, и посредством своих публикаций подверг их потоку грубо оскорбительных электронных сообщений с намерением вызвать стресс или беспокойство», – сказал Питер Райт.

Бартон, обозвавший телеведущего Вайна «защитником педофилов», потратил более 500 тысяч фунтов на компенсацию, суд и адвокатов

Экс-футболистка Алуко заявила, что суд с Бартоном негативно повлиял на ее карьеру: «Когда женщины отстаивают права, их карьера страдает. Некоторые мужчины хотят, чтобы они ушли с ТВ»