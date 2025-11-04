Юрий Семин: «Мусаев – лучший тренер первой половины чемпионата РПЛ, «Краснодар» – лучшая команда. Мурад проделывает колоссальную работу»

Юрий Семин: Мусаев – лучший тренер первой половины сезона РПЛ.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Мурада Мусаева лучшим тренером первой половины сезона РПЛ.

«Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ, набрав 32 очка в 14 матчах.

«Лучшим тренером первой половины чемпионата считаю Мурада Мусаева , а лучшей командой – «Краснодар ».

Турнирная таблица всегда отражает работу тренера. Талалаев очень достойно работал, но лидером является «Краснодар».

Мусаев колоссальную работу проделывает в клубе. Второй год подряд человек мотивирует команду, которая хорошо подготовлена для борьбы за новое чемпионское звание», – сказал Юрий Семин .