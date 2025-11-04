Юрий Семин: «Мусаев – лучший тренер первой половины чемпионата РПЛ, «Краснодар» – лучшая команда. Мурад проделывает колоссальную работу»
Юрий Семин: Мусаев – лучший тренер первой половины сезона РПЛ.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Мурада Мусаева лучшим тренером первой половины сезона РПЛ.
«Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ, набрав 32 очка в 14 матчах.
«Лучшим тренером первой половины чемпионата считаю Мурада Мусаева, а лучшей командой – «Краснодар».
Турнирная таблица всегда отражает работу тренера. Талалаев очень достойно работал, но лидером является «Краснодар».
Мусаев колоссальную работу проделывает в клубе. Второй год подряд человек мотивирует команду, которая хорошо подготовлена для борьбы за новое чемпионское звание», – сказал Юрий Семин.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости