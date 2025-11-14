Хэмилтон предпочел Месси Роналду и назвал Винисиуса и Неймара любимыми футболистами

Льюис Хэмилтон: Месси лучше Роналду.

Льюис Хэмилтон сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду .

«Мне продолжают задавать этот вопрос. Мне нравятся навыки Месси», – смеясь сказал пилот «Формулы-1».

Также Хэмилтон назвал своих любимых футболистов – ими оказались Винисиус Жуниор и Неймар .