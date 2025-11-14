Хэмилтон предпочел Месси Роналду и назвал Винисиуса и Неймара любимыми футболистами
Льюис Хэмилтон: Месси лучше Роналду.
Льюис Хэмилтон сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Мне продолжают задавать этот вопрос. Мне нравятся навыки Месси», – смеясь сказал пилот «Формулы-1».
Также Хэмилтон назвал своих любимых футболистов – ими оказались Винисиус Жуниор и Неймар.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35616 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм блогера Матеуса Гонзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости