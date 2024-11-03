Бонгонда о голе в ворота ЦСКА: «Мой самый важный мяч за «Спартак» – он был забит в дерби. Мы начали сезон не так, как хотели, но впереди еще много игр»
Тео Бонгонда считает гол в ворота ЦСКА самым важным за «Спартак».
Бонгонда забил победный гол красно-белых в московском дерби в рамках 14-го тура Мир РПЛ (2:0).
«Думаю, это мой самый важный гол за «Спартак», потому что он был забит в дерби. Фанаты ждут этих матчей. Рад, что мы выиграли. Это была непростая игра для судейства, для управления арбитром. С первых секунд понял, что будет непросто. В конце концов, мы победили, а ЦСКА проиграл.
Не все зависит от нас [в чемпионской гонке], потому что мы начали сезон не так, как хотели. Но впереди еще много матчей, и нам нужно сохранять уверенность перед следующими играми», – сказал вингер «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости