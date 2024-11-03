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Бонгонда о голе в ворота ЦСКА: «Мой самый важный мяч за «Спартак» – он был забит в дерби. Мы начали сезон не так, как хотели, но впереди еще много игр»

Тео Бонгонда считает гол в ворота ЦСКА самым важным за «Спартак».

Бонгонда забил победный гол красно-белых в московском дерби в рамках 14-го тура Мир РПЛ (2:0).

«Думаю, это мой самый важный гол за «Спартак», потому что он был забит в дерби. Фанаты ждут этих матчей. Рад, что мы выиграли. Это была непростая игра для судейства, для управления арбитром. С первых секунд понял, что будет непросто. В конце концов, мы победили, а ЦСКА проиграл.

Не все зависит от нас [в чемпионской гонке], потому что мы начали сезон не так, как хотели. Но впереди еще много матчей, и нам нужно сохранять уверенность перед следующими играми», – сказал вингер «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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logoпремьер-лига Россия
logoТео Бонгонда
Р-Спорт
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