Мбаппе о 400 голах за карьеру: «Людей это не впечатляет, надо еще 400. 1000 голов Роналду – это нереально, но надо стремиться к нереальному, у нас только одна карьера»

Килиан Мбаппе: 1000 голов – это нереально.

Килиан Мбаппе высказался после дубля в матче с Украиной в квалификации ЧМ-2026.

На счету форварда 400 голов за сборную Франции и клубы.

«400 – это людей не впечатляет. Хочешь быть в группе, шокирующей людей, – забей еще 400.

1000 голов Роналду ? Это нереально. Но давайте стремиться к нереальному, надо попытаться. У нас только одна карьера», – сказал форвард «Реала ».