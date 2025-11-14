Мбаппе о 400 голах за карьеру: «Людей это не впечатляет, надо еще 400. 1000 голов Роналду – это нереально, но надо стремиться к нереальному, у нас только одна карьера»
Килиан Мбаппе: 1000 голов – это нереально.
Килиан Мбаппе высказался после дубля в матче с Украиной в квалификации ЧМ-2026.
На счету форварда 400 голов за сборную Франции и клубы.
«400 – это людей не впечатляет. Хочешь быть в группе, шокирующей людей, – забей еще 400.
1000 голов Роналду? Это нереально. Но давайте стремиться к нереальному, надо попытаться. У нас только одна карьера», – сказал форвард «Реала».
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35615 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости