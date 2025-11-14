Украина опустилась на 3-е место в группе отбора ЧМ. Ей нужно обыгрывать Исландию в последнем туре для выхода в стыки

Украина опустилась на 3-е место в группе отбора на ЧМ.

Шансы сборной Украины на попадание на чемпионат мира 2026 года уменьшились.

Украинцы проиграли Франции со счетом 0:4 и опустились на 3-е место в турнирной таблице группы D.

На счету команды Сергея Реброва 7 очков, как и у Исландии, которая выше по дополнительным показателям. У лидирующей в группе Франции 13 баллов, она уже вышла на чемпионат мира. Азербайджан, потерявший возможность попасть на ЧМ, идет последним с одним очком.

Теперь для участия в стыковых матчах Украина должна обыграть Исландию: при ничьей украинцы окажутся ниже из-за разницы мячей. Команды проведут игру 16 ноября.