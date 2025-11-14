Гаттузо после 2:0 с Молдовой: «Не могу принять, что фанаты оскорбляют игроков. Если вы ожидали 11:1, как у Норвегии, это не моя проблема. Италия доминировала, легких матчей не бывает»

Дженнаро Гаттузо: если вы ожидали 11:1 против Молдовы, это не моя проблема.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо отреагировал на недовольство фанатов игрой команды против Молдовы.

Итальянцы одержали победу со счетом 2:0 в матче отбора на ЧМ. Голы были забиты на 88-й и 92-й минутах.

Некоторые болельщики Италии на стадионе в Кишиневе высказывали неодобрение игрой команды Гаттузо ближе к концу матча, когда счет был нулевым.

«Что значит «это была не лучшая игра Италии»? Я видел, как ребята доминировали в матче, а Молдова ни разу не пробила в створ.

Если вы ожидали счет 1:11, как у Молдовы против Норвегии, то это не моя проблема. Легких матчей не бывает.

Мне не понравилось, что я слышал сегодня от трибун, призывавших нас к работе. Сейчас нам нужно сохранять единство, команда делает то, что должна. Приехать издалека и слышать, как более 500 болельщиков оскорбляют игроков, – я не могу этого принять.

Ничего страшного, сложно выпускать 11 новых футболистов с начала игры. Я чувствовал, что с таким количеством изменений мы можем даже проиграть сегодня, но я снимаю перед ними шляпу, они сыграли лучше, чем я ожидал», – сказал Гаттузо в интервью RAI Sport.