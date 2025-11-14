Мартинес про удаление Роналду: «Такому игроку тяжело, защитники постоянно его придерживали. Криштиану не повезло, никакой жестокости там не было, он пытался оттолкнуть соперника»

Мартинес про удаление Роналду: такому игроку сложно в штрафной.

Роберто Мартинес прокомментировал поражение Португалии от Ирландии (0:2) и удаление Криштиану Роналду за удар локтем в спину.

«Согласен, такой матч хочется забыть, но в футболе подобное случается. Все, что могло пойти не так, пошло не так. А у Ирландии все получилось.

Мы поговорили с Роналду, думаю, что такому футболисту, как Криштиану, играющему в штрафной, приходится тяжело. У него постоянно был контакт с защитниками, они его придерживали.

Никакой жестокости не было, он пытался оттолкнуть соперника. Ему не повезло. На картинке все выглядит хуже, чем было на самом деле.

Это его первое удаление в составе сборной, невероятно», – отметил главный тренер сборной Португалии .