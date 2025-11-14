Мартинес про удаление Роналду: «Такому игроку тяжело, защитники постоянно его придерживали. Криштиану не повезло, никакой жестокости там не было, он пытался оттолкнуть соперника»
Мартинес про удаление Роналду: такому игроку сложно в штрафной.
Роберто Мартинес прокомментировал поражение Португалии от Ирландии (0:2) и удаление Криштиану Роналду за удар локтем в спину.
«Согласен, такой матч хочется забыть, но в футболе подобное случается. Все, что могло пойти не так, пошло не так. А у Ирландии все получилось.
Мы поговорили с Роналду, думаю, что такому футболисту, как Криштиану, играющему в штрафной, приходится тяжело. У него постоянно был контакт с защитниками, они его придерживали.
Никакой жестокости не было, он пытался оттолкнуть соперника. Ему не повезло. На картинке все выглядит хуже, чем было на самом деле.
Это его первое удаление в составе сборной, невероятно», – отметил главный тренер сборной Португалии.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35576 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости