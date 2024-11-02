Ловчев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Хотел смотреть футбол, а тут бои без правил. Ноль ударов в створ за 90 минут – это футбол?»

Евгений Ловчев недоволен уровнем футбола в матче «Спартака» с ЦСКА.

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ .

Защитник ЦСКА Виллиан Роша был удален с поля за участие в потасовке – он ударил кулаком в лицо Срджану Бабичу. Игрок «Спартака» Руслан Литвинов также получил красную карточку.

«Я хотел смотреть футбол, а тут увидел бои без правил. Все, что запомнилось – схватки между игроками.

Ноль ударов в створ ворот за 90 минут – это футбол?» – сказал бывший футболист «Спартака».

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо

«Виллиан – говнюк редкий. Сначала засадил по ногам, и человек упал. Потом его начали оттаскивать, и он начал руками еще бить». Ловчев о потасовке в матче ЦСКА – «Спартак»