Ловчев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Хотел смотреть футбол, а тут бои без правил. Ноль ударов в створ за 90 минут – это футбол?»
Евгений Ловчев недоволен уровнем футбола в матче «Спартака» с ЦСКА.
Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ.
Защитник ЦСКА Виллиан Роша был удален с поля за участие в потасовке – он ударил кулаком в лицо Срджану Бабичу. Игрок «Спартака» Руслан Литвинов также получил красную карточку.
«Я хотел смотреть футбол, а тут увидел бои без правил. Все, что запомнилось – схватки между игроками.
Ноль ударов в створ ворот за 90 минут – это футбол?» – сказал бывший футболист «Спартака».
Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо
«Виллиан – говнюк редкий. Сначала засадил по ногам, и человек упал. Потом его начали оттаскивать, и он начал руками еще бить». Ловчев о потасовке в матче ЦСКА – «Спартак»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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