  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Николич о 0:2 со «Спартаком»: «Не надо хулиганить по полю – ЦСКА нужно концентрироваться на игре. После драки это не был серьезный футбол – мы пробовали что-то там, они пробовали что-то там»
17

Николич о 0:2 со «Спартаком»: «Не надо хулиганить по полю – ЦСКА нужно концентрироваться на игре. После драки это не был серьезный футбол – мы пробовали что-то там, они пробовали что-то там»

Марко Николич недоволен поведение игроков ЦСКА в матче со «Спартаком».

Армейцы проиграли матч 14-го тура Мир РПЛ со счетом 0:2. 

– Дерби получилось горячим, где-то игра переходила грань грубости. Как вы думаете, почему так получилось?

– Это не понравилось, так нельзя. Конечно, я в первую очередь о своей команде. Не надо хулиганить по полю – надо концентрироваться на футболе и футбольных вещах.

Этим, конечно, недоволен. Видимо, команда очень нервничала на поле, это сразу влияет на принятие решений. Когда у тебя нервничает голова, тогда и решения принимаешь ошибочно.

Ну игра шла так: «Спартак» лучше начал, потом мы забрали преимущество, но в раздевалку пропустили гол. Просто мастерство одного игрока, там ситуация 3 в 4 на фланге, конечно, тактическая ошибка на нашем левом фланге. Человек забрал мяч на линии, пошел внутрь, здорово пробил. Очень хорошие удары, практически это решило игру.

Потом то, что происходило во втором тайме... мы пробовали что-то там, они пробовали что-то там. У них были контратаки, у нас были разные подходы. Но это не был серьезный футбол после драки на поле, – сказал Николич в прямом эфире «Матч ТВ». 

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Матч ТВ
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николич о 0:2: «Спартак» играл лучше, слабая игра с нашей стороны – у ЦСКА спад. Во 2-м тайме было много неправильных эмоций, нельзя получать красные карточки»
33сегодня, 20:24
Владислав Радимов: «У ЦСКА полная импотенция в атаке. Один момент со стандарта – все, что умудрились создать. Они не понимали, как вскрывать оборону «Спартака»
28сегодня, 20:19
У ЦСКА первое поражение за 10 матчей – от «Спартака»
13сегодня, 20:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кисляк о матче со «Спартаком»: «Противник спровоцировал драку. Ну, фол, так играйте дальше!»
39 минут назад
Зарема о ЦСКА: «Курсы по управлению гневом нужны половине команды. Или завязывать с футболом и переходить в бои MMA. Дисквалификации должны быть на несколько матчей»
214 минут назад
Энрике про Сафонова в матче с «Лансом»: «Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Матвей не допустил ни одной ошибки»
520 минут назад
Аршавин о cудействе в игре ЦСКА – «Спартак»: «За что Литвинову красная – не понимаю. Рошу должны были удалять раньше. Кроме драк, ничего особо не запомнилось»
625 минут назад
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Атланта» Миранчука сыграет с «Интер Майами» Месси во втором матче серии
1534 минуты назад
Николич об удалении Роши за потасовку в матче со «Спартаком»: «Агрессия пошла не от Виллиана, а с другой стороны. Он отвечал»
3736 минут назад
Ловчев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Хотел смотреть футбол, а тут бои без правил. Ноль ударов в створ за 90 минут – это футбол?»
939 минут назад
«Спартак» победил ЦСКА на выезде в РПЛ впервые со времен Карреры в апреле 2017 года
644 минуты назад
Литвинов об удалении с ЦСКА: «Я не бил. Я получил, а мне дали красную – за что-то, арбитр вообще ничего не сказал»
2849 минут назад
Мостовой о 2:0: «До игры слышал, что ЦСКА порвет «Спартак». Первые 15 минут армейцы до штрафной не доходили. Смотрите не на зрелищный футбол, а на набранные очки»
1151 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Станкович о двух ассистах Пруцева с ЦСКА: «Он профессионал высочайшего уровня, не встречал таких. Всегда все делает на 300%»
313 минут назад
Бонгонда о голе в ворота ЦСКА: «Мой самый важный мяч за «Спартак» – он был забит в дерби. Мы начали сезон не так, как хотели, но впереди еще много игр»
720 минут назад
Мотта о 2:0 с «Удинезе»: «Ювентус» заслуженно победил. Мы могли бы сыграть еще лучше в первом тайме, нам немного не хватило глубины»
33 минуты назад
«Монца» – «Милан». 0:1 – Рейндерс забил. Онлайн-трансляция
355 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда проиграл «Аль-Кадисии», «Аль-Фатех» и «Аль-Фейха» сыграли вничью
60сегодня, 20:05
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о долгом просмотре ВАР гола «Зениту»: «Эти 5-6 минут могли быть ключевыми. Сократили отставание, на эмоциях должны были бежать. У нас забрали время»
7сегодня, 20:04
У ЦСКА первое поражение за 10 матчей – от «Спартака»
13сегодня, 20:02
Чемпионат Франции. «ПСЖ» обыграл «Ланс», «Сент-Этьен» – «Страсбур», «Ницца» в гостях обыграла «Брест»
8сегодня, 20:01Live
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» вырвал победу у ПСВ, дважды уступая в счете
2сегодня, 19:42
«Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу над «РБ Лейпциг» – 2:1. Байер и Гирасси забили
4сегодня, 19:28