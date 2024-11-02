Николич о 0:2 со «Спартаком»: «Не надо хулиганить по полю – ЦСКА нужно концентрироваться на игре. После драки это не был серьезный футбол – мы пробовали что-то там, они пробовали что-то там»

Марко Николич недоволен поведение игроков ЦСКА в матче со «Спартаком».

Армейцы проиграли матч 14-го тура Мир РПЛ со счетом 0:2.

– Дерби получилось горячим, где-то игра переходила грань грубости. Как вы думаете, почему так получилось?

– Это не понравилось, так нельзя. Конечно, я в первую очередь о своей команде. Не надо хулиганить по полю – надо концентрироваться на футболе и футбольных вещах.

Этим, конечно, недоволен. Видимо, команда очень нервничала на поле, это сразу влияет на принятие решений. Когда у тебя нервничает голова, тогда и решения принимаешь ошибочно.

Ну игра шла так: «Спартак» лучше начал, потом мы забрали преимущество, но в раздевалку пропустили гол. Просто мастерство одного игрока, там ситуация 3 в 4 на фланге, конечно, тактическая ошибка на нашем левом фланге. Человек забрал мяч на линии, пошел внутрь, здорово пробил. Очень хорошие удары, практически это решило игру.

Потом то, что происходило во втором тайме... мы пробовали что-то там, они пробовали что-то там. У них были контратаки, у нас были разные подходы. Но это не был серьезный футбол после драки на поле, – сказал Николич в прямом эфире «Матч ТВ».

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо