Умяров о Роше: «Он некорректно поступил, был удар сзади. Это совсем не украшает игру, уже не в первый раз с теми же людьми происходит одно и то же»

Наиль Умяров высказался о действиях Виллиана Роши в дерби.

«Спартак» на выезде обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ .

В начале второго тайма футболисты устроили потасовку после того, как Матвей Кисляк прыгнул в ноги Эсекиэлю Барко, а Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде. Во время стычки Виллиан схватил Наиля Умярова за шею, а Руслан Литвинов хватал бразильца за лицо. Защитник армейцев отмахнулся и кулаком ударил Срджана Бабича в лицо.

Главный арбитр Алексей Сухой сразу удалил Рошу, а Бабичу и Умярову показал по желтой карточке. Затем судья по приглашению ВАР посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего принял решение удалить Литвинова.

– Мы давно не побеждали на этом стадионе. Хотелось выиграть, хорошо, что удалось это сделать в такой боевой игре. ЦСКА в первом тайме сел в низкий блок, оборонялся глубоко, но у нас не хватало последнего паса. Был хороший гол Тео, он делает такое на тренировках, частенько такое получается.

– Что произошло в стычке?

– Был удар сзади от Виллиана Роши, который некорректно поступил. Начал сразу возмущаться, как по мне, это не совсем красиво, когда ты бьешь сзади человека. Это совсем не украшает игру, но уже не в первый раз с теми же людьми происходит одно и то же, – сказал полузащитник «Спартака ».