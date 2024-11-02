Карраскаль заявил о желании получить российский паспорт: «Я бы хотел»

Хорхе Карраскаль заявил о желании получить российский паспорт.

– Дуглас Сантос недавно получил российский паспорт. Нет ли в «Динамо» желающих последовать его примеру?

– Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуб и игрока.

– У вас есть такое желание?

– Я бы хотел, – сказал футболист «Динамо ».