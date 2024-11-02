Карраскаль заявил о желании получить российский паспорт: «Я бы хотел»
Хорхе Карраскаль заявил о желании получить российский паспорт.
– Дуглас Сантос недавно получил российский паспорт. Нет ли в «Динамо» желающих последовать его примеру?
– Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуб и игрока.
– У вас есть такое желание?
– Я бы хотел, – сказал футболист «Динамо».
Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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