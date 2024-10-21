Личка о пенальтистах «Динамо» после 4:0 с «Рубином»: «Думал, мяч заберет Чавес, но его взял Тюка. Потом я удивился, что второй пенальти пошел бить Артур» 

Марцел Личка пояснил ситуацию с пенальтистами «Динамо».

Тренер бело-голубых высказался после матча Мир РПЛ с «Рубином» (4:0).

— Пенальти опять били разные игроки. Есть ли сейчас у вас штатный пенальтист, или как происходит выбор?

— Перед игрой я обычно не говорю, что кто-то должен бить пенальти. До этого забивали Мехди [Маухуб ] и Карра [Карраскаль], но перед матчем с ЦСКА (1:2) я сказал, чтобы бил либо Фаби [Бальбуэна ], либо Тюка [Тюкавин ], потому что Акинфеев очень хорошо знает Карраска ля, а Луиса [Чавеса] еще не было.

Сегодня я такого не говорил, и думал, что мяч заберет Чавес, но его взял Тюка и все хорошо сделал. Я не против. Потом я тоже немного удивился, что второй пенальти пошел бить Артур, – сказал Личка.