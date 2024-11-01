MVP «Динамо» прямо сейчас – не Тюкавин и даже не Бителло. Восхищаемся Муми Нгамале

Илья Васильев – об универсальном вингере.

Карьера Муми Нгамале в «Динамо» разделена на несколько отрезков:

1. Один из самых критикуемых игроков при Славише Йокановиче из-за рваного сезона со слабой атакующей статистикой (2+2).

2. В первые полгода при Марцеле Личке заиграл интереснее благодаря атакующему футболу (всего 2+1, но полезно врывался в свободные зоны), но периодически проигрывал конкуренцию и не считался важнейшим игроком.

3. В 2024-м тащил «Динамо» к чемпионству голами на последних минутах: забил три ключевых мяча «Оренбургу» (2:1), «Сочи» (3:2) и «Балтике» (3:2), а в новом сезоне прибавил еще два победных «Локо» (3:1) и Махачкале (1:0).

4. Пропустил начало сентября из-за травмы, но после возвращения в великолепной форме. Сейчас второй по результативности (4+2) в «Динамо» вместе с Константином Тюкавиным (5+1).

Нгамале – универсальный и высококлассный работяга, не только вспахивающий фланг, но и поддерживающий нестандартные решения Бителло и Хорхе Карраскаля.

Нгамале – уверенность и красота

Нгамале – наиболее хладнокровный завершитель «Динамо». За три сезона в России Муми раздал стиля:

1. Уже на десятой секунде положил «Зениту» (1:1) издали.

2. В Кубке России-2023/24 прошил Александра Максименко (1:4) с острого угла в дальний.

3. Вколотил пыром победный «Оренбургу» (2:1) после шикарного рывка и обработки на скорости.

4. В эмоциональном матче с «Сочи» (3:2) забил в противоход на 95-й: двинул влево, хотя проще было исполнить в правый угол.

5. После сумасшедшего гола «Балтике» (3:2) на 99-й в возможное чемпионство «Динамо» поверили почти все.

6. Неожиданно выстрелил в касание нерабочей левой с острого угла против «Факела» (3:0)

7. В падении через себя выгреб тяжелую подачу Бителло в Махачкале (1:0).

Основа этих эпизодов – характер Нгамале. Он ментально силен, мощно заряжен и не боится ответственности. И его очень сложно контролировать.

Нгамале великолепно открывается

Главный пример – хитрый ассист Тюкавину в дерби со «Спартаком» (2:2).

Нгамале стартовал правым вингером со смещениями в середину. После выхода «Динамо» из-под прессинга Муми выиграл позицию у левого защитника Олега Рябчука, диагонально рванул за спину ЦЗ Руслану Литвинову, чем освободил пространство для забегания Тюкавина.

Дальше развернулся на приеме и ассистировал Тюкавину.

Рывки с фланга в середину – стандартный маневр, отточенный еще в прошлом сезоне. Так Нгамале вместе с Тюкавиным перегружает центральных защитников, бежит им за спины и подыгрывает полузащитникам между линиями.

Нгамале разнообразно добегает в штрафную: его рывки полезны в быстрых отрывах (примеры – голы «Оренбургу» и «Крыльям» в прошлом сезоне, «Локо» – в этом) и при атаках с противоположного фланга (вбегает на дальнюю штангу).

Нгамале элегантен

Нгамале эффективен не только благодаря уверенности и скорости, но и за счет интересных решений с мячом.

Во-первых, его дриблинг на широком шаге и силовые проходы благодаря габаритам – хорош и слева, и справа, откуда может прострелить и навесить. Например, против «Химок» (4:3) ассистировал Роберто Фернандесу.

Во-вторых, подыгрыш Нгамале в середине. Помогает комбинировать, благодаря чему «Динамо» подбирается к воротам. Нгамале подвижен, пластичен и регулярно играет на партнеров. Яркий пример – атака против «Рубина» перед первым заработанным пенальти. За проход Нгамале проткнул головой скачущий мяч, разыграл стенку с Тюкавиным, катнул открывшемуся Бителло – так «Динамо» зашло в штрафную.

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Нгамале – универсальная атакующая звезда «Динамо». Его влияние ничуть не слабее, чем у Бителло (большинство результативных действий – со стандартов) и Тюкавина (практически не забивал в начале сезона).

Муми впечатляет уверенностью и атакующим менталитетом – камерунец устойчивее и напористее латиноамериканцев. Его интеллект классно дополняет легковесную атаку Лички.

Очень пригодится в погоне за топ-3.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Pavel Kashaev/Global Look Press