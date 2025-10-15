Окружение Дембеле хочет пересмотра его контракта с «ПСЖ» из-за «Золотого мяча». Клуб не станет повышать зарплату Усмана до уровня Месси и Неймара – они получали 30 млн евро в год

Окружение Дембеле ждет повышения его зарплаты после выигрыша «Золотого мяча».

По информации L’Équipe, близкий круг Усмана намерен использовать награду лучшему футболисту мира как аргумент для пересмотра условий контракта в сторону повышения. Форвард уже получает самую высокую зарплату в «ПСЖ» – полтора миллиона евро в месяц до вычета налогов, 18 млн в год. По данным Capology, после налогов Дембеле получает 10 млн евро в год.

Также среди доводов – выдающийся спортивный вклад в прошлом сезоне (35 голов и 16 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах) и важная роль, которую он играл в команде в течение последних двух сезонов.

«ПСЖ » признает, что нынешняя зарплата Дембеле не соответствует его новому статусу, но при этом не намерен раздувать бюджет. Более того, в клубе считают, что завоеванный Дембеле «Золотой мяч » стал результатом «коллективной работы».

В клубе исключают вариант, при котором зарплата Дембеле приблизится к суммам, которые получали Лионель Месси и Неймар в годы парижской карьеры – примерно тридцать миллионов евро в год после вычета налогов. «ПСЖ» не хочет допускать прежних ошибок и вынужден учитывать требования финансового фэйр-плей.