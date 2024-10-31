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  • Сметанин о критике «Динамо» Орловым: «Разгильдяйская команда вряд ли боролась бы за золото до последнего тура. Противники «Зенита» выпустили на 2 решающих матча запасных вратарей»
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Сметанин о критике «Динамо» Орловым: «Разгильдяйская команда вряд ли боролась бы за золото до последнего тура. Противники «Зенита» выпустили на 2 решающих матча запасных вратарей»

Андрей Сметанин отреагировал на критику Геннадия Орлова в адрес Марцела Лички.

– Андрей Русланович, один мой коллега-журналист предложил узнать вашу оценку слов [комментатора] Геннадия Орлова. Орлов заявил, что предыдущий сезон – это разгильдяйство Лички, который не смог сыграть в Краснодаре чемпионскую ничью.

– Надо сказать, что вся страна, за небольшим исключением, очень расстроилась из-за того, что «Динамо» упустило исторический шанс в Краснодаре (0:1). Было видно: команда скована давлением результата. Тем не менее,были шансы у Карраскаля в первом тайме, были две штанги во втором... Где-то не хватило уверенности, где-то просто не повезло.

Однако отмечу победную серию, которую динамовцы выдали на весеннем отрезке, часто вытаскивая матчи на последних минутах. Разгильдяйская команда вряд ли на такое способна и вряд ли боролась бы за золото до последнего тура. Тем более что все соперники динамовцев в последних играх выходили со сверхнастроем. В отличие от противников «Зенита», которые отчего-то выпустили на два решающих матча своих запасных вратарей...

– Что вы думаете про последние результаты «Динамо»?

– Все понимают: тренерскому штабу необходимо найти баланс между атакующими и оборонительными действиями. В атаке сейчас проблем нет – за три игры 14 голов. А то что касается обороны, то, на мой взгляд, надо вернуться к тому агрессивному и компактному стилю, в котором прошлой весной обыграли «Зенит». Не в каждом матче получится побеждать, играя «по бразильской системе».

– У кого есть шансы на чемпионство в этом году?

– В первых турах вся пресса восторгалась «Зенитом», называя это эпохой возрождения, и определяли их в досрочные чемпионы. Теперь же этого восторга нет. Мы видим, что лидеры «Зенита» не готовы жертвовать собой на поле ради победы, как это было в недавних матчах с «Локо» или «Краснодаром». Видимо, питерским бразильцам как и в прошлом сезоне не хватает мотивации. А Семаку это никак не удается поправить.

«Краснодар», наоборот, выглядит крепко и цельно. Кордоба проводит феноменальный отрезок. Посмотрим, получится ли у молодого Мусаева удержать команду в такой форме на всей турнирной дистанции.

Что касается «Динамо», то до лидера 7 очков. Это не так много, не критично. Сейчас у команды до паузы серия матчей с клубами из нижней восьмерки. При правильном настрое есть все шансы подойти к зимней паузе в группе лидеров, а затем укрепить оборону, хорошо поработать на зимних сборах и весной уехать из Краснодара чемпионами, – сказал бывший вратарь «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoГеннадий Орлов
logoКраснодар
logoАндрей Сметанин
logoХорхе Карраскаль
logoМурад Мусаев
logoСпорт-Экспресс
logoМарцел Личка
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