Агент Тюкавина о том, что Карраскаль не делится мячом: «Это все видят, но не хочу об этом говорить. Есть тренер. В матче с ЦСКА Костя вообще бегал без мяча»
Агент Константина Тюкавина оценил игру партнеров форварда по «Динамо».
– Нападающий – зависимый игрок. В матче с ЦСКА Костя вообще бегал без мяча. Сейчас нет игроков, которые могут полкоманды обыграть и забить.
У нас в чемпионате это был Вагнер Лав. Недаром таких кормильцами называли. К сожалению, в «Динамо» сейчас таких нет.
– Замечаете, что в некоторых моментах Карраскаль может поделиться с Костей мячом, но не делает этого?
– Это все видят, но я не хочу об этом говорить. Есть тренер, чтобы на это обращать внимание.
Что изменится от того, что я об этом скажу? Конечно, я вижу то, о чем вы сказали, – отметил Алексей Сафонов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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