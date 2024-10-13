Агент Тюкавина о том, что Карраскаль не делится мячом: «Это все видят, но не хочу об этом говорить. Есть тренер. В матче с ЦСКА Костя вообще бегал без мяча»

Агент Константина Тюкавина оценил игру партнеров форварда по «Динамо».

– Нападающий – зависимый игрок. В матче с ЦСКА Костя вообще бегал без мяча. Сейчас нет игроков, которые могут полкоманды обыграть и забить.

У нас в чемпионате это был Вагнер Лав . Недаром таких кормильцами называли. К сожалению, в «Динамо » сейчас таких нет.

– Замечаете, что в некоторых моментах Карраскаль может поделиться с Костей мячом, но не делает этого?

– Это все видят, но я не хочу об этом говорить. Есть тренер, чтобы на это обращать внимание.

Что изменится от того, что я об этом скажу? Конечно, я вижу то, о чем вы сказали, – отметил Алексей Сафонов.