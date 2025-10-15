  • Спортс
  • Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова»: «Это было незабываемое время. Руководство, игроки и тренеры меняются, а клуб и болельщики остаются всегда»
Арташес Арутюнянц покинул пост президента «Ростова».

«Дорогие болельщики, я принял решение снять с себя полномочия президента футбольного клуба «Ростов».

Это решение было непростым, так как «Ростов» для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет. Это было незабываемое время. Для меня было честью быть президентом моего родного и любимого клуба.

У нас была замечательная команда. Отдельное спасибо всем, кто имел отношение к клубу и вносил свой вклад. Я горжусь каждым из вас!

Руководство, игроки, тренерский штаб меняются, а клуб и болельщики остаются всегда. Как и прежде, надеюсь на вашу поддержку «Ростова» на стадионе.

Я хотел бы поблагодарить каждого из вас за доверие и атмосферу, которые были все эти годы.
 
С уважением, Арташес Арутюнянц», – заявил 51-летний менеджер. 

Арутюнянц занимал должность президента клуба с 2017 года. Сообщалось, что он останется акционером «Ростова».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ростова»
