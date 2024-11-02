Лунев об ошибке в игре с «Ростовом»: «Вы же смотрите европейский футбол, там команды ошибаются? Тогда зачем задавать глупые вопросы? Такое бывает, это футбол»

Андрей Лунев прокомментировал свою ошибку в матче с «Ростовом».

На 24-й минуте матча Мир РПЛ форвард «Ростова » Николай Комличенко перехватил неудачный пас Андрея Лунева и перекинул вратаря «Динамо».

– Виталий Кафанов сказал, что стиль «Динамо» подразумевает, как европейский, такие возможные ошибки. Согласны с этим утверждением?

– Вы же смотрите европейский футбол.

– Да.

– Команды, которые там играют, ошибаются?

– Конечно.

– Тогда зачем задавать такой вопрос? Вы же смотрите футбол, видите все. Зачем задавать глупые вопросы.

– Просто раньше не было таких ошибок.

– Ну хорошо, сейчас случилась. «Ростов» играет один в один, и мы сами допустили такую ошибку. Такое бывает. Это нормально, это футбол, – сказал голкипер «Динамо».

Лунев о том, извинился ли он после ошибки в игре с «Ростовом»: «Я? Должен был? Рабочий момент. Ошибки бывают»