Лунев об ошибке в игре с «Ростовом»: «Вы же смотрите европейский футбол, там команды ошибаются? Тогда зачем задавать глупые вопросы? Такое бывает, это футбол»
На 24-й минуте матча Мир РПЛ форвард «Ростова» Николай Комличенко перехватил неудачный пас Андрея Лунева и перекинул вратаря «Динамо».
– Виталий Кафанов сказал, что стиль «Динамо» подразумевает, как европейский, такие возможные ошибки. Согласны с этим утверждением?
– Вы же смотрите европейский футбол.
– Да.
– Команды, которые там играют, ошибаются?
– Конечно.
– Тогда зачем задавать такой вопрос? Вы же смотрите футбол, видите все. Зачем задавать глупые вопросы.
– Просто раньше не было таких ошибок.
– Ну хорошо, сейчас случилась. «Ростов» играет один в один, и мы сами допустили такую ошибку. Такое бывает. Это нормально, это футбол, – сказал голкипер «Динамо».
Лунев о том, извинился ли он после ошибки в игре с «Ростовом»: «Я? Должен был? Рабочий момент. Ошибки бывают»
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