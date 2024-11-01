Карпин о серии «Ростова» без побед: «Связано и с кризисом, и с невезением. Для чего вам нужен ответ? Я же не стану делать сейчас разбор, что с нами»
Валерий Карпин высказался о серии «Ростова» без побед.
«Ростов», напомним, не побеждает в восьми матчах подряд. В пятницу команда Карпина сыграла вничью с «Динамо» (1:1).
«То, что не выигрываем, связано и с кризисом, и с невезением. Для чего вам нужен ответ? Я же не стану делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде по итогам матча с «Динамо», только за матч с «Акроном». В начале игры слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Это приятно, но очков это не добавляет. Лучше бы дали очки», – сказал главный тренер «Ростова».
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