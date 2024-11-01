Карпин – Луневу после ничьей: «С очечком вас, ####. Вам же надо, ####. Вы же боретесь за что-то»
Валерий Карпин поздравил Андрея Лунева с набранным очком в игре с «Ростовом».
«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
– С очечком, – сказал тренер «Ростова».
– Это вас с очечком, – ответил вратарь «Динамо».
– Это вас с очечком, #### (е-мое). Вам же надо, #### (е-мое). Вы же боретесь за что-то, – сказал Карпин уходя.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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