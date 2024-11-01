Кобель разочарован ситуацией в «Боруссии». Он хочет играть в команде, которая борется за трофеи

Грегор Кобель может покинуть дортмундскую «Боруссию» .

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, вратарь разочарован и расстроен развитием событий в «Боруссии ». Кобель хочет играть за команду, которая может регулярно бороться за трофеи.

Трансфер из «Боруссии» не исключен, несмотря на то, что его контракт действует до 2028 года. К голкиперу проявляют интерес ведущие клубы Англии.

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