Кобель разочарован ситуацией в «Боруссии». Он хочет играть в команде, которая борется за трофеи
Грегор Кобель может покинуть дортмундскую «Боруссию» .
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, вратарь разочарован и расстроен развитием событий в «Боруссии». Кобель хочет играть за команду, которая может регулярно бороться за трофеи.
Трансфер из «Боруссии» не исключен, несмотря на то, что его контракт действует до 2028 года. К голкиперу проявляют интерес ведущие клубы Англии.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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