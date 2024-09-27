Алонсо вручили «Серебряную скамейку» – приз лучшему тренеру Бундеслиги в прошлом сезоне. Виртц получил «Серебряную бутсу». Джака, Та, Гримальдо и Фримпонг вошли в команду сезона
Главный тренер «Байера», завоевавшего чемпионство, набрал 84,1% голосов по результатам голосования Ассоциация контрактных футболистов (VDV).
Организация представляет интересы профессиональных футболистов, работающих в Германии. Право голоса имеют все игроки Бундеслиги, 2-й Бундеслиги, 3-й лиги и региональных лиг, а также другие члены VDV.
Флориан Вирц получил «Серебряную бутсу», став лучшим игроком чемпионата Германии сезона- 2023/24.
В команду сезона также были выбраны Гранит Джака, Джонатан Та, Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг. Помимо игроков «Байера», в нее попали Харри Кейн и Джамал Мусиала (оба – «Бавария»), Серу Гирасси и Вальдемар Антон (оба ранее – «Штутгарт»), Хави Симонс («РБ Лейпциг») и Грегор Кобель («Боруссия Дортмунд»).
Фото: bayer04.de
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