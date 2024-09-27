Алонсо вручили «Серебряную скамейку» – приз лучшему тренеру Бундеслиги в прошлом сезоне. Виртц получил «Серебряную бутсу». Джака, Та, Гримальдо и Фримпонг вошли в команду сезона

Хаби Алонсо вручили приз лучшему тренеру Бундеслиги прошлого сезона.

Главный тренер «Байера », завоевавшего чемпионство, набрал 84,1% голосов по результатам голосования Ассоциация контрактных футболистов (VDV).

Организация представляет интересы профессиональных футболистов, работающих в Германии. Право голоса имеют все игроки Бундеслиги, 2-й Бундеслиги, 3-й лиги и региональных лиг, а также другие члены VDV.

Флориан Вирц получил «Серебряную бутсу», став лучшим игроком чемпионата Германии сезона- 2023/24.

В команду сезона также были выбраны Гранит Джака , Джонатан Та , Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг . Помимо игроков «Байера », в нее попали Харри Кейн и Джамал Мусиала (оба – «Бавария »), Серу Гирасси и Вальдемар Антон (оба ранее – «Штутгарт »), Хави Симонс («РБ Лейпциг ») и Грегор Кобель («Боруссия Дортмунд »).

Фото: bayer04.de