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  • Алонсо вручили «Серебряную скамейку» – приз лучшему тренеру Бундеслиги в прошлом сезоне. Виртц получил «Серебряную бутсу». Джака, Та, Гримальдо и Фримпонг вошли в команду сезона
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Алонсо вручили «Серебряную скамейку» – приз лучшему тренеру Бундеслиги в прошлом сезоне. Виртц получил «Серебряную бутсу». Джака, Та, Гримальдо и Фримпонг вошли в команду сезона

Хаби Алонсо вручили приз лучшему тренеру Бундеслиги прошлого сезона.

Главный тренер «Байера», завоевавшего чемпионство, набрал 84,1% голосов по результатам голосования Ассоциация контрактных футболистов (VDV).

Организация представляет интересы профессиональных футболистов, работающих в Германии. Право голоса имеют все игроки Бундеслиги, 2-й Бундеслиги, 3-й лиги и региональных лиг, а также другие члены VDV.

Флориан Вирц получил «Серебряную бутсу», став лучшим игроком чемпионата Германии сезона- 2023/24.

В команду сезона также были выбраны Гранит Джака, Джонатан Та, Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг. Помимо игроков «Байера», в нее попали Харри Кейн и Джамал Мусиала (оба – «Бавария»), Серу Гирасси и Вальдемар Антон (оба ранее – «Штутгарт»), Хави СимонсРБ Лейпциг») и Грегор КобельБоруссия Дортмунд»).

Фото: bayer04.de

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Байера»
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logoХави Симонс
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logoФлориан Виртц
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