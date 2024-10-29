Симон – 2-й в борьбе за трофей Яшина. Лунин – 3-й, Доннарумма – 4-й, Меньян – 5-й, Мамардашвили – 7-й

Стали известны результаты голосования за трофей Яшина.

При лучшему вратарю мира от France Football достался голкиперу «Астон Виллы » и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

Места со 2-го по 10-е заняли следующие вратари :

2. Унаи Симон , «Атлетик»

3. Андрей Лунин , «Реал »

4. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ »

5. Майк Меньян, «Милан»

6. Ян Зоммер, «Интер»

7. Георгий Мамардашвили, «Валенсия» / «Ливерпуль»

8. Диогу Кошта, «Порту»

9. Ронуэн Уильямс, «Мамелоди Сандаунc»

10. Грегор Кобель, «Боруссия» Дортмунд.