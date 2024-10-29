Симон – 2-й в борьбе за трофей Яшина. Лунин – 3-й, Доннарумма – 4-й, Меньян – 5-й, Мамардашвили – 7-й
Стали известны результаты голосования за трофей Яшина.
При лучшему вратарю мира от France Football достался голкиперу «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.
Места со 2-го по 10-е заняли следующие вратари:
2. Унаи Симон, «Атлетик»
3. Андрей Лунин, «Реал»
4. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ»
5. Майк Меньян, «Милан»
6. Ян Зоммер, «Интер»
7. Георгий Мамардашвили, «Валенсия» / «Ливерпуль»
8. Диогу Кошта, «Порту»
9. Ронуэн Уильямс, «Мамелоди Сандаунc»
10. Грегор Кобель, «Боруссия» Дортмунд.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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