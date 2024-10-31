«Дортмунд» тонет: худший старт со времен Клоппа и вылет из Кубка. Даже думают о Тен Хаге

Еще и эпидемия травм.

«Дортмунд» тонет в проблемах. Вот несколько характерных деталей.

❌ «Боруссия» вылетела из Кубка Германии во втором раунде впервые с 2010-го. 0:1 за 120 минут с «Вольфсбургом».

❌ У «Дортмунда» худший старт в Бундеслиге за 10 лет. Пока лишь 13 очков в восьми турах – в таком низком темпе шли в последнем сезоне Юргена Клоппа, когда опустились на 17-е место после первого круга.

❌ «Боруссия» набрала только одно очко в первых четырех матчах на выезде. В чемпионате такого не было 35 лет.

«Это очень больно». «Боруссия» страдает из-за мышечных травм

«Боруссия» лишилась шансов на трофей, потерпела три поражения подряд – до этого уступили «Реалу» в ЛЧ (2:5) и «Аугсбургу» в Бундеслиге (1:2).

«Что здесь сказать? Что это не больно? Конечно, это очень больно, – грустит главный тренер Нури Шахин после поражения в Кубке. – Я думаю, мы заслужили большего, у нас были шансы забить. Эти 120 минут значительно лучше того, что было в прошлых играх. Но каким-то образом все проблемы упали на нас разом. Конечно, парни разочарованы, особенно те, кому пришлось отыграть 120 минут. Именно поэтому я оставил их в покое.

К сожалению, «Вольфсбург» смог добавить пять опытных игроков в сегодняшнюю игру [с помощью замен]. Мы же в данный момент не можем себе позволить делать замены как обычно – это очень тяжело. Я здесь не из корыстных целей, а для того, чтобы вернуть клуб на победный путь и вести его вперед. Ситуация хорошая? Думают, что нет, но мы в состоянии это исправить. Я чувствую поддержку на 1000%, и мы должны пройти все вместе как команда».

У «Дортмунда» действительно много травм – и со скамейки усилиться почти некем. Всего вылетело восемь футболистов, на основу рассчитывают все, кроме 18-летнего Жюльена Дюранвиля.

К следующему матчу с «Лейпцигом» ситуация почти не изменится. Может вернуться лишь Вальдемар Антон, но и здесь пока шансы не стопроцентные. Грегор Кобель повредил бедро против «Вольфсбурга» – сроки его лечения пока неизвестны.

На фанатских форумах заметили, что в «Дортмунде» эпидемия мышечных травм разной степени – впервые со времен Марко Розе. Из-за проблем с мышцами не играют Карим Адейеми, Жюльен Дюранвиль, Никлас Зюле, Ян Коуто, Вальдемар Антон и Юлиан Рюэрсон. Многие связывают это с действиями тренерского штаба – якобы неправильно распределяют нагрузки.

«Дортмунд» задумался о Тен Хаге. Шахину срочно нужны победы

Руководство «Боруссии» точно не в восторге от седьмого места в чемпионате и вылета из Кубка Германии.

«Мы все разочарованы, – говорит спортивный директор клуба Себастьян Кель. – Тренер также очень разочарован. Давление в «Боруссии» существует всегда, о чем свидетельствует реакция фанатов (они прогнали от себя команду после поражения от «Вольфсбурга» – Спортс). Мы отстаем от наших ожиданий, и будем работать над исправлением положения вместе с Шахином. Сейчас не та ситуация, которую «Боруссия» не прошла бы в прошлом. Мы пройдем через это все вместе».

Публично Шахина поддерживают, но вылет из Кубка спровоцировал первые слухи о возможном сменщике.

Издание Teamtalk сообщило, что «Дортмунд» засматривается на только освободившегося из «МЮ» Эрика тен Хага. Его могут назначить, если неудачная серия Шахина продолжится. В клубе считают, что стиль Тен Хага подходит «Боруссии».

Шахину срочно нужны перемены, но большинство основных игроков вернутся только после международной паузы.

Фото: IMAGO/David Inderlied/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Stuart Franklin