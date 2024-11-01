Карпин про 1:1 с «Динамо»: «3 очка нужны были кровь из носу. «Ростов» их не набрал, поэтому удовлетворения нет»

Валерий Карпин остался недоволен результатом матча «Ростова» с «Динамо» (1:1).

– Насколько вы удовлетворены действиями команды в сегодняшнем матче?

– 50 на 50. Первый тайм не понравился, второй – получше. И результат, соответственно, 50 на 50.

– Активный прессинг помог забить. Была на это изначально ставка?

– Когда мяч у вратаря, мы располагались один в один.

– Можно ли назвать момент Нгамале и Ятимова в концовке ключевым эпизодом матча?

– Да, можно. Ятимов был сегодня достоин. Попросили упростить его игру, так что не было с этим проблем у него. А то, что спасает, – это его работа.

– Чем можно объяснить такое количество офсайдов?

– Команда балансировали на линии, было много передач за спину, либо защитники хорошо выходили, либо нападающие неправильно располагались.

Три очка сегодня нужны были кровь из носу, мы их не набрали, поэтому удовлетворения нет, конечно, – сказал главный тренер «Ростова».

«Ростов » с 14 очками идет на 8-м месте в таблице Мир РПЛ . Безвыигрышная серия команды Карпина достигла восьми матчей.