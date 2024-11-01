«Ростов» не побеждает 8 матчей подряд. Дальше – «Спартак» в Кубке

«Ростов» продлил серию без побед до 8 матчей.

Команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ.

Ранее «Ростов» не побеждал в 7 матчах подряд, трижды проиграв и 4 раза сыграв вничью во всех турнирах.

Последнюю победу ростовчане одержали 18 сентября в кубковом матче с «Оренбургом» (3:1).

В следующем матче «Ростов» сыграет на выезде со «Спартаком» в рамках Фонбет Кубка России.