«Ростов» не побеждает 8 матчей подряд. Дальше – «Спартак» в Кубке
«Ростов» продлил серию без побед до 8 матчей.
Команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ.
Ранее «Ростов» не побеждал в 7 матчах подряд, трижды проиграв и 4 раза сыграв вничью во всех турнирах.
Последнюю победу ростовчане одержали 18 сентября в кубковом матче с «Оренбургом» (3:1).
В следующем матче «Ростов» сыграет на выезде со «Спартаком» в рамках Фонбет Кубка России.
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