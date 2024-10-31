Дивеев о Европе: «Большинство хочет играть в ЛЧ и ЛЕ. Ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов – хочется поиграть при этих трибунах, почувствовать атмосферу»

Игорь Дивеев хотел бы играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы в будущем.

– Много слухов о твоем возможном отъезде в Европу. Что до тебя долетало?

– Ни-че-го. Абсолютно ничего не знаю об этом. Общались с агентом, он сказал: «Твоя работа играть в футбол, а моя – найти варианты». Агент понимает мои требования, предпочтения по чемпионату, команды.

Называть эти требования не буду. Кто из команд интересуется – мне знать не надо. У меня есть задача работать в ЦСКА , приносить команде пользу. ­

– Алексей Миранчук недавно обратился к российским футболистам и сказал, что не нужно ждать, когда за вами придут гранды. Ты можешь представить себя в условном ПАОКе?

– Наверное, нет. Большинство футболистов сейчас хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы . Например, я ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов. А хочется поиграть при этих трибунах, почувствовать атмосферу. Работаем, ждем, смотрим, – сказал защитник ЦСКА.

В текущем сезоне Дивеев провел 17 матчей во всех турнирах, на его счету 5 голов. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .