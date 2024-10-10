Дивеев мечтает перейти в Европу: «Как и любой футболист. Хочется поиграть в любом другом чемпионате, если брать топ‑5»

Игорь Дивеев рассказал о мечте поиграть в европейской топ-лиге.

– У вас есть мечта уехать в Европу?

– Конечно, как и у любого футболиста. Мне хочется поиграть в любом другом чемпионате, если брать топ‑5 лиг.

– Какой для вас идеальный?

– Италия, Франция, Англия.

– Предложения были когда‑то?

– Не знаю. Это к моему агенту вопросы, – сказал защитник ЦСКА .