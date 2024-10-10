Дивеев мечтает перейти в Европу: «Как и любой футболист. Хочется поиграть в любом другом чемпионате, если брать топ‑5»
Игорь Дивеев рассказал о мечте поиграть в европейской топ-лиге.
– У вас есть мечта уехать в Европу?
– Конечно, как и у любого футболиста. Мне хочется поиграть в любом другом чемпионате, если брать топ‑5 лиг.
– Какой для вас идеальный?
– Италия, Франция, Англия.
– Предложения были когда‑то?
– Не знаю. Это к моему агенту вопросы, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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