  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дивеев мечтает перейти в Европу: «Как и любой футболист. Хочется поиграть в любом другом чемпионате, если брать топ‑5»
3

Дивеев мечтает перейти в Европу: «Как и любой футболист. Хочется поиграть в любом другом чемпионате, если брать топ‑5»

Игорь Дивеев рассказал о мечте поиграть в европейской топ-лиге.

– У вас есть мечта уехать в Европу?

– Конечно, как и у любого футболиста. Мне хочется поиграть в любом другом чемпионате, если брать топ‑5 лиг.

– Какой для вас идеальный?

– Италия, Франция, Англия.

– Предложения были когда‑то?

– Не знаю. Это к моему агенту вопросы, – сказал защитник ЦСКА

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoИгорь Дивеев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига наций. Франция сыграет с Израилем, Англия примет Грецию, Италия против Бельгии, Казахстан в гостях у Австрии
8014 минут назадLive
Кассано о сообщении от Роналду: «Я сказал, что он не входит в мой топ-10 лучших игроков. Криштиану прислал мне список своих голов и трофеев»
2525 минут назад
Карпин о РУСАДА на тренировке сборной России: «Какой вообще смысл приезжать в последний день, когда все люди разъезжаются?»
733 минуты назад
Экс-жена Аршавина о его новой девушке: «Она себе выписала путевку в ад. Я подумала: «Куда ты, девочка, лезешь?»
2142 минуты назад
Нагельсманн о календаре: «Не хочу постоянно жаловаться на него. В НБА играют около 80 матчей, но там есть очень длинный перерыв, а в футболе – нет. Нужно обсудить это»
1451 минуту назад
Президент «ПСЖ» о возможной забастовке игроков из-за календаря: «Те, кто жалуются – не играйте»
37сегодня, 17:56
«Барселона» – великий клуб с лучшим игроком в истории». Фабрегас о «блаугране» и Месси
19сегодня, 17:19
Карпин про «Золотой мяч»: «Винисиус или Беллингем? Джуд, если выбирать из этих двоих»
33сегодня, 17:16
Гендиректор «Баварии» о забастовке игроков: «Неправильно, когда нам угрожают люди, находящиеся на вершине в плане доходов. Многие другие не говорят об этом»
18сегодня, 17:09
Дэдпул Рейнольдс или Галицкий – кто автор цитаты про свой клуб?
сегодня, 17:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Израиль – Франция – 0:1. Камавинга забил на 6-й минуте. Онлайн-трансляция. Тчуамени, Олисе, Дембеле и Коло-Муани играют
54 минуты назадLive
Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Воспитанником «Зенита» себя не считаю, хоть я и родился и вырос в Петербурге»
11 минут назад
Италия – Бельгия – 1:0. Камбьязо забил на 1-й минуте. Онлайн-трансляция. Доннарумма, Тонали, Ретеги, Тилеманс, Доку, де Кетеларе и Троссард играют
512 минут назадLive
Дивеев хотел бы провести матч с Португалией: «Мечтаю сыграть с Роналду. Все мы понимаем, что он скоро закончит карьеру»
212 минут назад
Англия – Греция – 0:0. Онлайн-трансляция. Беллингем, Райс, Сака, Фоден, Палмер и Мавропанос играют
114 минут назадLive
Депутат Журова о детях из Белгородской и Курской областей на тренировке сборной России: «Очень хорошая инициатива. Думаю, игроки с пониманием относятся к ситуации»
623 минуты назад
«Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли». Корнеев о матче с Пакистаном
2041 минуту назад
«СВО завершится, Украина войдет в состав РФ, а Европа с этим согласится. Если не позволят играть на международной арене, придется переходить в Азию». Кавазашвили об отстранении России
38сегодня, 17:46
Юрий Семин: «Зенит» нельзя назвать непобедимым, «Краснодар» это показал. Интрига в РПЛ закручена лихо»
1сегодня, 17:43
Фаната «Валенсии» и его жену отпустили в Сингапуре с выговором за несогласованный митинг – мужчина наклеил на дверь дома владельца Лима стикер с призывом уйти
11сегодня, 17:37