Дивеев считает Головина лучшим игроком сборной России: «Заметно, что это футболист другого класса. Сильно выделяется на тренировках»

Игорь Дивеев назвал Александра Головина лучшим футболистом сборной России.

– Головин сильно выделяется на тренировках, это правда. Заметно, что это футболист другого класса.

– Можете ли назвать его сильнейшим игроком сборной России на данный момент?

– Да, на мой взгляд, сейчас он лучший, – сказал защитник ЦСКА .