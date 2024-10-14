Дивеев считает Головина лучшим игроком сборной России: «Заметно, что это футболист другого класса. Сильно выделяется на тренировках»
Игорь Дивеев назвал Александра Головина лучшим футболистом сборной России.
– Головин сильно выделяется на тренировках, это правда. Заметно, что это футболист другого класса.
– Можете ли назвать его сильнейшим игроком сборной России на данный момент?
– Да, на мой взгляд, сейчас он лучший, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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