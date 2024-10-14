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Дивеев считает Головина лучшим игроком сборной России: «Заметно, что это футболист другого класса. Сильно выделяется на тренировках»

Игорь Дивеев назвал Александра Головина лучшим футболистом сборной России.

Головин сильно выделяется на тренировках, это правда. Заметно, что это футболист другого класса.

– Можете ли назвать его сильнейшим игроком сборной России на данный момент?

– Да, на мой взгляд, сейчас он лучший, – сказал защитник ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoАлександр Головин
logoИгорь Дивеев
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