Дивеев об игре в сборной: «Как можно от нее отказываться? Для каждого мечта детства – играть за российский флаг. У Глушенкова свое мнение, он имеет право это говорить»
– На октябрьский сбор так и не нашлось соперника. Не было ли у тебя мысли отказаться от вызова?
– Нет, мы едем в национальную команду! Как ты можешь от нее отказываться? Для каждого футболиста мечта детства – играть за российский флаг.
Ведь собираемся еще и для того, чтобы потренироваться, пообщаться, узнать, как у кого дела. Это интереснее, чем просто отдыхать.
– Есть позиция Глушенкова, который выбирает тренировки с Венделом и Клаудиньо, а не сборную России.
– Это его мнение. Он имеет право это говорить. У меня позиция другая – мне хочется играть не только в чемпионате России, а и с национальными командами, – сказал защитник ЦСКА.
Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В ноябре команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи против сборных Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).
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