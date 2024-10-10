Дивеев хотел бы провести матч с Португалией: «Мечтаю сыграть с Роналду. Все мы понимаем, что он скоро закончит карьеру»

Игорь Дивеев рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть.

Сборная России провела открытую тренировку для болельщиков в рамках октябрьского сбора. От организации игры со сборной Пакистана было решено отказаться.

«Португалия . Мечтаю сыграть с Криштиану Роналду . Все мы понимаем, что он скоро закончит карьеру, но хотелось бы с ним поиграть.

Поехать в Саудовскую Аравию? Давайте мы про сбор поговорим», – сказал защитник ЦСКА и сборной России.