Дивеев хотел бы провести матч с Португалией: «Мечтаю сыграть с Роналду. Все мы понимаем, что он скоро закончит карьеру»
Игорь Дивеев рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть.
Сборная России провела открытую тренировку для болельщиков в рамках октябрьского сбора. От организации игры со сборной Пакистана было решено отказаться.
«Португалия. Мечтаю сыграть с Криштиану Роналду. Все мы понимаем, что он скоро закончит карьеру, но хотелось бы с ним поиграть.
Поехать в Саудовскую Аравию? Давайте мы про сбор поговорим», – сказал защитник ЦСКА и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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