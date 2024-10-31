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«Барселона» следит за ситуацией Леау в «Милане» (Diario Sport)

«Барселона» внимательно следит за ситуацией Рафаэла Леау в «Милане».

25-летний вингер сборной Португалии в этом сезоне не всегда выходит в стартовом составе. Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста за 8 матчей в Серии А. Тренер Паулу Фонсека ждет от игрока «скачка» в игровом и ментальном плане.

Как сообщает Diario Sport, летом «Барса» рассматривала Леау в качестве альтернативного варианта для усиления линии атаки, в том числе как альтернативу Нико Уильямсу из «Атлетико», который так и не перешел к сине-гранатовым. Леау нравится руководителям каталонцев, особенно президенту Жоану Лапорте.

Прошлым летом «блауграна» через агента Жорже Мендеша запрашивала информацию, но «россонери» были против продажи Леау, а «Барса» была скована финансовыми ограничениями. Однако следующим летом клуб снова будет нацелен на покупку атакующего игрока с рабочей левой ногой, им может стать Леау.

Утверждается, что футболист начинает уставать от нервозной ситуации в «Милане», а «Барселона» понимает, что ценник на игрока падает. Клуб следит за ситуацией и хочет понять, будет ли Рафаэл доступен на трансферном рынке на приемлемых условиях.

Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года, в нем нет суммы отступных. Ранее миланцы просили за вингера более 100 миллионов евро.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
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возможные трансферы
logoЖоан Лапорта
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logoРафаэл Леау
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