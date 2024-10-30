Фонсека о Леау: «Он работает над тем, чтобы вернуться в старт «Милана», это самый позитивный момент. Мне сложно принять решение – Окафор играл хорошо»

Паулу Фонсека высказался о выборе игроков в стартовый состав «Милана».

Вчера миланцы уступили «Наполи» (0:2) в 10-м туре Серии А. Рафаэл Леау вышел на поле на 62-й минуте матча.

«Не хочу вдаваться в подробности, я по-другому веду дела с игроками. Между нами нет конфликта, это просто решение тренера. Мы пытаемся мотивировать футболистов разными способами, а затем они должны проявить нужную степень самоотдачи: я не должен их умолять.

Я не имел в виду Леау, когда говорил о приверженности делу. Трудно играть с тремя вингерами. [Кристиан ] Пулишич не играет на позиции Леау, на его позиции играет [Ноа] Окафор .

Леау хорошо вышел [на замену] и показал себя, но, если быть честным, надо посмотреть на игру Окафора, а он играл хорошо. Мне сложно сейчас принять решение.

Леау работает над тем, чтобы вернуться в состав, для меня это самый позитивный момент», – заявил DAZN главный тренер «Милана ».