Фонсека о Леау: «Он работает над тем, чтобы вернуться в старт «Милана», это самый позитивный момент. Мне сложно принять решение – Окафор играл хорошо»
Вчера миланцы уступили «Наполи» (0:2) в 10-м туре Серии А. Рафаэл Леау вышел на поле на 62-й минуте матча.
«Не хочу вдаваться в подробности, я по-другому веду дела с игроками. Между нами нет конфликта, это просто решение тренера. Мы пытаемся мотивировать футболистов разными способами, а затем они должны проявить нужную степень самоотдачи: я не должен их умолять.
Я не имел в виду Леау, когда говорил о приверженности делу. Трудно играть с тремя вингерами. [Кристиан] Пулишич не играет на позиции Леау, на его позиции играет [Ноа] Окафор.
Леау хорошо вышел [на замену] и показал себя, но, если быть честным, надо посмотреть на игру Окафора, а он играл хорошо. Мне сложно сейчас принять решение.
Леау работает над тем, чтобы вернуться в состав, для меня это самый позитивный момент», – заявил DAZN главный тренер «Милана».
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