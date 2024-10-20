Костакурта про Леау: «Входит ли он в топ-100 игроков в плане точных ударов и ассистов? Входит ли он в топ-150 по умению тащить на себе команду? Нет. Почему мы так много о нем говорим?»

Алессандро Костакурта не впечатлен Рафаэлом Леау.

«Мы продолжаем обсуждать его, но с точки зрения игры он, возможно, 12-й в команде. Почему мы так много о нем говорим? Потому что многого ждем от него. То, что ко всем надо относиться одинаково, – это сказки.

Мы всегда обсуждаем талант, но его нужно оценивать по 5-6 критериям. Какие таланты есть у Леау ?

В плане физической подготовки он среди десяти лучших футболистов на данный момент. Как и в плане скорости. Техника на такой скорости прекрасная.

Но что насчет точных ударов и голевых передач? Входит ли он в первую сотню? Как мне кажется, нет. В плане умения тащить на себе команду входит ли он в топ-150? Как мне кажется, нет», – сказал бывший защитник «Милана » в эфире Sky Sport Italia.