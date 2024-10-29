Фонсека ждет от Леау «скачка» в игровом и ментальном плане. Вингер «Милана» останется в запасе на матч с «Наполи»

Паулу Фонсека недоволен Рафаэлом Леау.

Как пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, вингер «Милана » останется в запасе на сегодняшний матч Серии А против «Наполи ». Отношения между Леау и Фонсекой становятся все более напряженными.

Отмечается, что, несмотря на публичные заявления, Фонсека ожидает от португальского вингера «скачка» в игровом и ментальном плане. Леау, в свою очередь, недоволен решениями главного тренера, считая, что он ставит под сомнение звездный статус игрока. Несмотря на это, открытых разногласий между Леау и Фонсекой не возникает.

В нынешнем сезоне Леау отметился голом и 3 ассистами в 7 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь .