Фонсека ждет от Леау «скачка» в игровом и ментальном плане. Вингер «Милана» останется в запасе на матч с «Наполи»
Паулу Фонсека недоволен Рафаэлом Леау.
Как пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, вингер «Милана» останется в запасе на сегодняшний матч Серии А против «Наполи». Отношения между Леау и Фонсекой становятся все более напряженными.
Отмечается, что, несмотря на публичные заявления, Фонсека ожидает от португальского вингера «скачка» в игровом и ментальном плане. Леау, в свою очередь, недоволен решениями главного тренера, считая, что он ставит под сомнение звездный статус игрока. Несмотря на это, открытых разногласий между Леау и Фонсекой не возникает.
В нынешнем сезоне Леау отметился голом и 3 ассистами в 7 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
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