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Ди Канио о Леау: «Он как роскошные часы, если смотреть издалека. Присмотревшись, понимаешь, что это достойная копия»

Паоло Ди Канио не в восторге от игры Рафаэла Леау.

Бывший нападающий «Милана» отреагировал на слова Фабио Капелло, который заявил, что португалец хорошо сыграл в матче против «Брюгге» (3:1). 

«Я не согласен. Три удачных обводки не означают, что он сыграл хорошо. Я считаю, что он мало двигался. Нельзя привыкать к посредственности. Возможно, он и обыгрывал игроков «Брюгге», но Окафор и Чуквуэзе были лучше в плане передач.

Я понял, в чем дело. Он как роскошные часы, если смотреть издалека. Это Винисиус Жуниор? Это Тьерри Анри? Нет, подождите, это Роббен? О, нет, это хорошая копия. Если присмотреться, то понимаешь, что это достойная копия. Издалека она кажется красивыми часами.

Он великолепен, когда у него много свободного пространства, но он не слишком умен, когда ему приходится взаимодействовать с партнерами по команде», – сказал Ди Канио в эфире Sky Sport.  

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
logoМилан
logoАрьен Роббен
logoТьерри Анри
logoФабио Капелло
logoсерия А Италия
logoБрюгге
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПаоло Ди Канио
logoСэмюэл Чуквуэзе
logoРафаэл Леау
logoВинисиус Жуниор
logoНоа Окафор
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