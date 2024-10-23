Ди Канио о Леау: «Он как роскошные часы, если смотреть издалека. Присмотревшись, понимаешь, что это достойная копия»

Паоло Ди Канио не в восторге от игры Рафаэла Леау.

Бывший нападающий «Милана » отреагировал на слова Фабио Капелло , который заявил, что португалец хорошо сыграл в матче против «Брюгге » (3:1).

«Я не согласен. Три удачных обводки не означают, что он сыграл хорошо. Я считаю, что он мало двигался. Нельзя привыкать к посредственности. Возможно, он и обыгрывал игроков «Брюгге», но Окафор и Чуквуэзе были лучше в плане передач.

Я понял, в чем дело. Он как роскошные часы, если смотреть издалека. Это Винисиус Жуниор ? Это Тьерри Анри? Нет, подождите, это Роббен? О, нет, это хорошая копия. Если присмотреться, то понимаешь, что это достойная копия. Издалека она кажется красивыми часами.

Он великолепен, когда у него много свободного пространства, но он не слишком умен, когда ему приходится взаимодействовать с партнерами по команде», – сказал Ди Канио в эфире Sky Sport.