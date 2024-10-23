Ди Канио о Леау: «Он как роскошные часы, если смотреть издалека. Присмотревшись, понимаешь, что это достойная копия»
Бывший нападающий «Милана» отреагировал на слова Фабио Капелло, который заявил, что португалец хорошо сыграл в матче против «Брюгге» (3:1).
«Я не согласен. Три удачных обводки не означают, что он сыграл хорошо. Я считаю, что он мало двигался. Нельзя привыкать к посредственности. Возможно, он и обыгрывал игроков «Брюгге», но Окафор и Чуквуэзе были лучше в плане передач.
Я понял, в чем дело. Он как роскошные часы, если смотреть издалека. Это Винисиус Жуниор? Это Тьерри Анри? Нет, подождите, это Роббен? О, нет, это хорошая копия. Если присмотреться, то понимаешь, что это достойная копия. Издалека она кажется красивыми часами.
Он великолепен, когда у него много свободного пространства, но он не слишком умен, когда ему приходится взаимодействовать с партнерами по команде», – сказал Ди Канио в эфире Sky Sport.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий