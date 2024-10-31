Палмер, Сака, Гвардиол, Уэлбек – среди претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в октябре

Названы 8 претендентов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

По итогам октября на награду претендуют: Факундо Буонанотте («Лестер »; 2 гола, 2 победы и ничья в 3 матчах), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити »; гол, сухой матч и 3 победы в 3 играх), Бриан Мбемо («Брентфорд »; 3 гола, 2 победы и поражение в 3 играх), Коул Палмер («Челси »; гол и пас, победа, поражение и ничья в 3 матчах), Букайо Сака («Арсенал »; 2 гола и 2 ассиста, победа и ничья в двух играх), Матц Зельс («Ноттингем Форест»; 1 сухой матч, 14 сэйвов, 2 победы и ничья за 3 игры), Дэнни Уэлбек («Брайтон»; 3 гола, 2 победы и ничья в 3 матчах), Крис Вуд («Ноттингем Форест»; 4 гола, 2 победы и ничья в 3 играх).

В сентябре приз достался Палмеру.