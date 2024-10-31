Палмер, Сака, Гвардиол, Уэлбек – среди претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в октябре
Названы 8 претендентов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
По итогам октября на награду претендуют: Факундо Буонанотте («Лестер»; 2 гола, 2 победы и ничья в 3 матчах), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»; гол, сухой матч и 3 победы в 3 играх), Бриан Мбемо («Брентфорд»; 3 гола, 2 победы и поражение в 3 играх), Коул Палмер («Челси»; гол и пас, победа, поражение и ничья в 3 матчах), Букайо Сака («Арсенал»; 2 гола и 2 ассиста, победа и ничья в двух играх), Матц Зельс («Ноттингем Форест»; 1 сухой матч, 14 сэйвов, 2 победы и ничья за 3 игры), Дэнни Уэлбек («Брайтон»; 3 гола, 2 победы и ничья в 3 матчах), Крис Вуд («Ноттингем Форест»; 4 гола, 2 победы и ничья в 3 играх).
В сентябре приз достался Палмеру.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт АПЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости