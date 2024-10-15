Палмер признан болельщиками лучшим игроком сентября в АПЛ. У хавбека «Челси» 5 голов и ассист в 4 матчах, он сделал покер
Болельщики признали Коула Палмера лучшим игроком сентября в чемпионате Англии.
Награда присуждается Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA).
Ранее 22-летний полузащитник «Челси» был признан лучшим игроком месяца в АПЛ.
В сентябре Палмер забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 4 матчах, включая покер за 20 минут в матче с «Брайтоном».
Всего в нынешнем сезоне он провел 7 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Палмер делит 2-ю строчку в списке лучших бомбардиров АПЛ вместе с Брианом Мбемо из «Брентфорда». Больше голов в этом сезоне забил только Эрлинг Холанд – 10 в 7 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер PFA
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