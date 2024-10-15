Палмер признан болельщиками лучшим игроком сентября в АПЛ. У хавбека «Челси» 5 голов и ассист в 4 матчах, он сделал покер

Болельщики признали Коула Палмера лучшим игроком сентября в чемпионате Англии.

Награда присуждается Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA).

Ранее 22-летний полузащитник «Челси » был признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

В сентябре Палмер забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 4 матчах, включая покер за 20 минут в матче с «Брайтоном».

Всего в нынешнем сезоне он провел 7 матчей в АПЛ , забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Палмер делит 2-ю строчку в списке лучших бомбардиров АПЛ вместе с Брианом Мбемо из «Брентфорда». Больше голов в этом сезоне забил только Эрлинг Холанд – 10 в 7 играх.