  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп, Слот, 31-летний Хюрцелер и Эшпириту Санту – претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в октябре
11

Пеп, Слот, 31-летний Хюрцелер и Эшпириту Санту – претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в октябре

Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в английской Премьер-лиге.

На приз по итогам октября претендуют Нуну Эшпириту СантуНоттингем Форест»), Пеп ГвардиолаМанчестер Сити»), Арне СлотЛиверпуль») и Фабиан ХюрцелерБрайтон»).

У Эшпириту Санту в трех матчах 2 победы и ничья, разница голов +3. Гвардиола выиграл все три встречи, разница голов +3. У Слота две победы, ничья и разница голов +2. 31-летний Хюрцелер выиграл 2 матча и один раз сыграл вничью, разница голов +2

В сентябре награду получил Энцо Мареска из «Челси».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт АПЛ
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoПеп Гвардиола
logoНоттингем Форест
logoАрне Слот
logoНуну Эшпириту Санту
logoБрайтон
logoФабиан Хюрцелер
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барса» и Фермин продлили контракт до 2029 года, отступные хавбека – 500 млн евро
6 минут назадФото
Палмер, Сака, Гвардиол, Уэлбек – среди претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в октябре
221 минуту назад
Перенесены матчи «Валенсия» – «Реал», «Вильярреал» – «Райо» в Ла Лиге и 3 игры Сегунды. Из-за наводнения погибли 95 человек
1434 минуты назад
🤯 Конкурс: разыгрываем 8 футболок команд из Пути регионов FONBET Кубка России!
8941 минуту назад
Бруней отправит вторую команду на матч в Россию: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа»
24149 минут назад
Дерби ЦСКА – «Спартак» прокомментируют Черданцев и Моссаковский
45сегодня, 12:35
Игорь Дивеев: «Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак». Это просто команда, да, гегемон, сильная, но против них боятся играть, хотя можно»
58сегодня, 12:18
«Спортинг» о Юране: «У нас не было контактов с этим специалистом»
24сегодня, 12:08
Гвардиола о травмах «Ман Сити»: «У нас настоящие проблемы. За 9 лет здесь у меня никогда такого не было, у нас только 13 полевых игроков»
26сегодня, 11:58
«МЮ» выплатит 10+1 млн евро за Аморима и его штаб, «Спортинг» хотел более 15 млн (Фабрицио Романо)
35сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Вик» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
11 минут назад
РФС о второй команде Брунея в Краснодаре: «Мы пока не получали данных по составу их делегации»
512 минут назад
«Сочи» встретится с «Нефтехимиком». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
сегодня, 12:00Реклама
Защитник «Факела» Калинин о стычке с фанатом: «Это чисто погонять воздух, подкинуть уголька. Я неправильно повел себя, дети смотрят»
4сегодня, 11:18
Семак про махачкалинское «Динамо»: «Пропустили с игры всего 5 голов за 13 туров. «Зенит» ждет очень крепкий соперник, умеющий и обороняться, и контратаковать»
10сегодня, 10:18
«Краснодар» принимает «Оренбург». Быки, приходите на домашний матч!
сегодня, 10:00Реклама
«Зениту» Кордобу нужно попытаться подписать. Это было бы логично». Лепехин о форварде «Краснодара»
17сегодня, 09:59
Канте и Иньиго вошли в команду недели FC 25. 16 из 23 футболистов получили рейтинг 83 или ниже
сегодня, 09:43Игры
«Личка никогда не говорил: «Что за фуфло вы набрали? Месси мне привезите!» Все корректно и позитивно». Экс-директор «Оренбурга» о тренере
4сегодня, 09:27
Актер, сыгравший Черенкова в фильме: «Федор Федорович хотел, чтобы папа им гордился. Это соотносится и с моей историей»
сегодня, 08:20Кино