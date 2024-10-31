Пеп, Слот, 31-летний Хюрцелер и Эшпириту Санту – претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в октябре

Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в английской Премьер-лиге.

На приз по итогам октября претендуют Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест »), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити »), Арне Слот («Ливерпуль ») и Фабиан Хюрцелер («Брайтон »).

У Эшпириту Санту в трех матчах 2 победы и ничья, разница голов +3. Гвардиола выиграл все три встречи, разница голов +3. У Слота две победы, ничья и разница голов +2. 31-летний Хюрцелер выиграл 2 матча и один раз сыграл вничью, разница голов +2

В сентябре награду получил Энцо Мареска из «Челси».