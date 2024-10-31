Пеп, Слот, 31-летний Хюрцелер и Эшпириту Санту – претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в октябре
Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в английской Премьер-лиге.
На приз по итогам октября претендуют Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Арне Слот («Ливерпуль») и Фабиан Хюрцелер («Брайтон»).
У Эшпириту Санту в трех матчах 2 победы и ничья, разница голов +3. Гвардиола выиграл все три встречи, разница голов +3. У Слота две победы, ничья и разница голов +2. 31-летний Хюрцелер выиграл 2 матча и один раз сыграл вничью, разница голов +2
В сентябре награду получил Энцо Мареска из «Челси».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт АПЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости