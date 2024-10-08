Палмер – игрок года в Англии по версии болельщиков. Беллингем – 2-й, Сака – 3-й
Коул Палмер получил награду лучшему игроку года в Англии.
Полузащитник «Челси» и сборной Англии одержал победу в голосовании среди болельщиков.
Второе место занял Джуд Беллингем, третьим стал Букайо Сака.
Фото: x.com/England
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Англии
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости