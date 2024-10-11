Палмер – лучший игрок месяца в АПЛ. У хавбека «Челси» 5 голов и ассист в 4 матчах сентября, он сделал покер
Коул Палмер был признан игроком месяца в АПЛ.
В сентябре полузащитник «Челси» забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 4 матчах, включая покер за 20 минут в матче с «Брайтоном».
Палмер обошел в голосовании Харви Барнса (3 гола), Луиса Диаса (4 гола), Габриэла (2 гола), Райана Гравенберха, Рауля Хименеса (3 гола), Дуайта Макнила (3 гола и 1 ассист) и Олли Уоткинса (4 гола и 1 ассист).
Это вторая награда игроку месяца для Палмера, первая пришлась на апрель 2024 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
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