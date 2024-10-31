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«Спортинг» о Юране: «У нас не было контактов с этим специалистом»

«В «Спортинге» отреагировали на готовность Сергея Юрана возглавить клуб.

Главный тренер португальской команды Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Юран, игравший в Португалии за «Бенфику» и «Порту», заявил, что готов возглавить «Спортинг»: «Мне знакома Португалия, я там играл. Я знаю их менталитет, требования. Проблем не возникнет».

– Российский тренер Сергей Юран сказал, что готов возглавить «Спортинг». Он есть в списке кандидатов на пост главного тренера команды?

– Нет, это все неправда. У нас не было контактов с этим специалистом, – сказал пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш.

«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?

Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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