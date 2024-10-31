«Спортинг» о Юране: «У нас не было контактов с этим специалистом»
«В «Спортинге» отреагировали на готовность Сергея Юрана возглавить клуб.
Главный тренер португальской команды Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Юран, игравший в Португалии за «Бенфику» и «Порту», заявил, что готов возглавить «Спортинг»: «Мне знакома Португалия, я там играл. Я знаю их менталитет, требования. Проблем не возникнет».
– Российский тренер Сергей Юран сказал, что готов возглавить «Спортинг». Он есть в списке кандидатов на пост главного тренера команды?
– Нет, это все неправда. У нас не было контактов с этим специалистом, – сказал пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш.
«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?
Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости