Гвардиола о травмах «Ман Сити»: «У нас настоящие проблемы. За 9 лет здесь у меня никогда такого не было, у нас только 13 полевых игроков»

Пеп Гвардиола посетовал на то, что впервые при нем у «Ман Сити» так много травм.

«Тоттенхэм » вчера дома обыграл «горожан» (2:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

В составе «Манчестер Сити » травму во втором тайме получил полузащитник Савио Морейра , бразильца унесли с поля на носилках – вместо него на поле появился 19-летний Джейкоб Райт. Кроме того, защитник Мануэль Аканджи , заявленный в стартовом составе, не принимал участия в матче, вместо него выше Рубен Диаш .

«У нас настоящие проблемы, потому что по парням есть вопросы, посмотрим, как они будут восстанавливаться.

Да, у нас действительно большие трудности, потому что за девять лет здесь у меня никогда не было такой ситуации со множеством травм по многим причинам. В этой ситуации игроки выходят на передний план еще больше, чем когда-либо.

На этой неделе у нас мало времени на восстановление. У нас 13 полевых игроков [доступны].

Савио получил ушиб в штрафной площади, посмотрим, что с ним. Удар пришелся в кость, так что, надеюсь, ничего опасного.

Наш капитан [Кайл Уокер ] травмирован. Я не думаю, что он или Кевин [де Брюйне ] вернутся до перерыва на матчи сборных, как и Джек Грилиш.

Это тяжело. Аканджи почувствовал, что у него что-то с мышцами, он хотел рискнуть [и сыграть], но мы сказали – нет, никакого риска. Рубен [Диаш] тоже иногда испытывает проблемы.

С каждой игрой становится все труднее. Может быть, в какой-то момент мы снова будем все вместе. Ребята в команде сражаются 24 часа в сутки, чтобы быть с нами. Я этого не забуду», – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола , работающий в клубе с 2016 года.

«В четверг у нас на тренировке будут Холанд и два вратаря. А больше у нас никого нет...» – пошутил Пеп.

«У нас осталось 13 игроков. Такое впервые за девять лет». У «Сити» кошмар с травмами