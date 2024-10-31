«У нас осталось 13 игроков. Такое впервые за девять лет». У «Сити» кошмар с травмами

Пеп надеется, что игроки сплотятся.

«Ман Сити» вылетел из Кубка лиги, уступив «Тоттенхэму» 1:2, но, возможно, Пепа больше беспокоят травмы еще двух футболистов – защитника Мануэля Аканджи и атакующего игрока Савио.

К шести травмированным добавились трое – итого девять

Вот тревожный список для Пепа.

● Полузащитник Кевин Де Брюйне травмировался в матче против «Интера» в сентябре. Гвардиола надеялся, что до октябрьской международной паузы бельгиец появится на поле – но, видимо, и до ноябрьской его ждать не стоит. Мышечная травма по прогнозам оставит клуб без Де Брюйне до 20-х чисел ноября.

● Опорник Родри порвал крестообразные связки в игре против «Арсенала». Для него сезон окончен . Очень серьезная потеря для «Сити». Даже «Золотой мяч» получать Родри выходил на костылях.

● Крайний защитник Кайл Уокер мучается с болями в колене с прошлой международной паузы. «Никаких шансов сыграть в следующих матчах», – сказал про него Гвардиола после игры с «Тоттенхэмом». Английские медиа предполагают, что Уокер может не выйти и до декабря .

● Полузащитник Джек Грилиш не играет с конца октября. Перед игрой Лиги чемпионов Гвардиола надеялся на его возвращение через десять дней, но теперь оптимизма меньше – по словам Пепа, не сыграет в ближайших матчах.

● Вингер Жереми Доку также не выходит с 20-х чисел. Пеп ждал его здоровым даже после Грилиша, так что, вероятно, восстановление займет еще около месяца.

● Атакующий полузащитник Оскар Бобб выбыл раньше всех – еще в августе, сломав ногу на тренировке. На тот момент предсказывалось, что 21-летний норвежец пропустит несколько месяцев. Предполагается, что до конца года Бобба ждать не стоит .

● Центральный защитник Мануэль Аканджи получил повреждение на разминке перед игрой с «Тоттенхэмом», поэтому был заменен на Рубена Диаша. «Вчера – и я не знал этого – он что-то чувствовал в мышцах, а на разминке снова почувствовал дискомфорт. Говорил, что может рискнуть, но мы сказали: «Нет». Прогноза пока нет.

● Вингер Савио отыграл с «Тоттенхэмом» 63 минуты, а потом заменился из-за травмы – получил удар по ноге в чужой штрафной. Похоже, досталось лодыжке. Прогноза пока нет.

● Центральный защитник Йошко Гвардиол после финального свистка с «Тоттенхэмом» сел на газон и позвал на помощь врачей. Характер травмы и сроки восстановления неизвестны.

Реакция Гвардиолы: осталось 13 человек, такое за девять лет впервые

Заявка заметно уменьшилась уже на игре ЛЧ против «Спарты», где вместо 12 запасных разместилось всего семь. И тогда еще не было травм у Аканджи и Савио.

«В футболе иногда мы находимся в затруднительном положении из-за количества имеющихся игроков. Травмы? Это нормально, что есть, то есть», – сказал Гвардиола после «Тоттенхэма». А потом добавил: «У нас остается всего 13 футболистов, так что есть серьезные проблемы. За девять лет такого никогда не случалось. Но в таких ситуациях игроки сплачиваются больше, чем когда-либо».

До международной паузы у «Сити» плотный календарь – три матча за неделю, причем все в гостях: в АПЛ ждут «Борнмут» и «Брайтон», между этими играми – «Спортинг» в ЛЧ. После матчей сборных три следующих игры – еще покруче: помимо «Фейеноорда» в ЛЧ – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в АПЛ.

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Pascal Le Segretain / Staff, Alex Pantling / Staff