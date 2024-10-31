Защитник «Факела» Калинин о стычке с фанатом: «Это чисто погонять воздух, подкинуть уголька. Я неправильно повел себя, дети смотрят»
Калинин на повышенных тонах общался с фанатами после матча с «Пари НН» (0:0). КДК РФС оштрафовал игрока на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение, а в «Факеле» заявили, что сделают так, чтобы болельщик, который оскорблял футболистов, больше никогда не смог посещать матчи команды.
– К футболу отношения не имеет. Это было из-за личного оскорбления.
Неправильно повел, смотрят дети, признаю. Не могу себе такого позволять. Но и тот болельщик тоже неправильно себя повел. Футбол тут ни при чем. Это личное.
– Казалось, что могло случиться, как в Медиалиге с блогером Литвиным.
– Там три метра от него (от болельщика). Я знал, что никуда не попаду. Это так, больше чисто погонять воздух. Чуть подкинуть уголька.
– Что для вас в российском футболе является позором?
– Ничего не является позором. Как я могу что-то назвать позором, если играю в России много лет. Нет такого слова. Это неприемлемо лично для меня, – сказал Калинин.
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