Защитник «Факела» Калинин: «Российский футбол не умер, а развивается – на 4 из 5 в нынешних условиях. Мы не деградируем»
Игорь Калинин не считает, что российский футбол деградировал или вовсе умер.
«Российский футбол точно не умер, а развивается – к нам приезжают хорошие легионеры. В нынешних условиях наш футбол хорош – на «четверку» из пяти. Мы не деградируем.
У нас сейчас появилась звезда – Батраков в «Локомотиве». Появился бы он в клубе, если бы там сейчас играл Жоау Мариу? Большой вопрос. Молодые пацаны развиваются, так что все нормально.
Классных легионеров, которые делают разницу, в России немного. Самые классные иностранцы на данный момент – Дуглас Сантос и Вендел», – сказал защитник «Факела» Калинин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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