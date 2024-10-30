Защитник «Факела» Калинин: «Российский футбол не умер, а развивается – на 4 из 5 в нынешних условиях. Мы не деградируем»

Игорь Калинин не считает, что российский футбол деградировал или вовсе умер.

«Российский футбол точно не умер, а развивается – к нам приезжают хорошие легионеры. В нынешних условиях наш футбол хорош – на «четверку» из пяти. Мы не деградируем.

У нас сейчас появилась звезда – Батраков в «Локомотиве ». Появился бы он в клубе, если бы там сейчас играл Жоау Мариу ? Большой вопрос. Молодые пацаны развиваются, так что все нормально.

Классных легионеров, которые делают разницу, в России немного. Самые классные иностранцы на данный момент – Дуглас Сантос и Вендел », – сказал защитник «Факела » Калинин.