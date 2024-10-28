Защитник «Факела» Калинин о Пьяниче: «Чувствуется его класс. Никогда не опускает голову, даже на мяч не смотрит. Но мы сыграли максимально плотно и не дали ему свободных зон для передач» 

Игорь Калинин высказался об игре против Миралема Пьянича в матче РПЛ с ЦСКА (0:0).

«Каково играть против Пьянича? Чувствуется его класс. Никогда не опускает голову, всегда держит ее вверху, даже на мяч не смотрит. Но мне кажется, мы смогли сыграть максимально плотно и не дать ему свободных зон для его передач.

Так что вся команда молодцы — сыграли правильно и против Пьянича , и против всего ЦСКА в целом», – сказал защитник «Факела ».